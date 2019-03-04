Mesut Üner: Çatalca'da Köklü Değişim Yaşanacak

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, seçimlerin ardından Çatalca'da köklü değişim yaşanacağını söyledi.

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, seçim gezisine Bahşayiş ile devam etti. Bahşayiş sakinleri ile buluşan Üner, "Belediyenin köylerimizde bulunan yerlerinin gelirlerini köylerimize bırakacağız. Köyün gelirlerini muhtarlığa bırakacağız, o da nerede ihtiyaç varsa oraya harcayacak" diye konuştu.

"SADECE KALDIRIMLAR BOYANDI, MUHTARLAR DA RAHATSIZ"

Çatalca'da kaldırımların boyanmasından başka bir icraat yapılmadığını ve bu durumdan muhtarların da rahatsız olduğuna dikkat çeken Mesut Üner, "Şuradaki dükkanlar belediyeye ait, tadilat bile yapmamışlar. Gelmiş bir de burada 'muhtarı da değiştirelim' demiş. Senin muhtarla ne derdin var? Sen projelerini anlat. Ondan sonra halk ne gerekiyorsa sana söylesin. Cem Kara, 2014-2019 yılları arasında projelerini sundu. Bir tanesini yapmadı. Onlara oy veren de vermeyen de mağdur oldu. Bunların arasında üniversite, kültür merkezi vardı, hiçbirisi yapılmadı. Cem Başkan'ın yapmadığı her projeyi biz yapacağız, söz veriyoruz. 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır'.

2006 yılında Çatalca'ya bir çevre yolu yapıldı. Şimdi o yol bir gün kapansa Çatalca'ya ne girilir ne de çıkılır. Nazım Özbay Kültür Merkezi yapıldı. Futbol sahası, adliye binası yapıldı. Okullarımız yapıldı. Üst geçitler, hemzemin geçitleri yapıldı. Doğalgaz geldi ve Cem Başkan gittiği her köyde doğal gazı kendilerinin getirdiğini söylüyor. Yapılan bu hizmetlerde bir tane emekleri yok. Bizim yaptığımız bütün hizmetleri kendileri yapmış gibi sahipleniyorlar. Bazen onlara soruyorum, 'hangilerini yaptınız?' diye. Bize 'yazısını biz yazdık' diyorlar. ya arkadaşlar herhangi bir vatandaş da İBB'ye dilekçe yazar, doğalgaz istiyoruz diye. Ama bu saydıklarım hatta eksik saymış olabilirim, bunların hepsi 2006 yılında İsmail Başkan'ın AK Parti'ye geçtiği dönemde yapıldı" diye konuştu.

BELEDİYE ARAZİLERİNİN GELİRLERİ KÖYLÜYE KALACAK

Üner, belediye arazilerinin gelirlerinin köylüye kalacağı müjdesini vererek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bahşayiş Mahallesi sakinleri, İSKİ'nin mutlak koruma kanununda bir yönetmelik değişikliği geldi. İSKİ bundan sonra mutlak koruma alanı içerisinde bulunan hiçbir yeri, hiçbir şekilde yıkamayacak. Burada daha önce 12-13 tane yer istimlak edilmişti. Oradaki vatandaşlarımızın evleri yıkılma noktasındaydı. Muhtarımız geldi, 'bu insanlar mağdurlar, bu insanların mağduriyetini giderelim' dedi. Biz muhtarımızla beraber gittik ve yıkımları durdurduk. Bahşayiş ve bütün köylerimizdeki insanlarımız ne istiyorsa biz onu yapmaya söz veriyoruz. Sizler isteyeceksiniz, biz yapacağız. Ayrıca belediyenin köylerimizde bulunan yerlerinin gelirlerini köylerimize bırakacağız. Köyün gelirlerini muhtarlığa bırakacağız, o da nerede ihtiyaç varsa oraya harcayacak." - İstanbul

Kaynak: DHA