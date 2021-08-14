Mesut Tüfenkoğlu: "Bu galibiyet bizim için iyi başlangıç oldu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesut Tüfenkoğlu: "Bu galibiyet bizim için iyi başlangıç oldu"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Mesut Tüfenkoğlu: "Bu galibiyet bizim için iyi başlangıç oldu" Manisa FK Teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet bizim için iyi başlangıç oldu" dedi.

- Mesut Tüfenkoğlu: "Bu galibiyet bizim için iyi başlangıç oldu"

İSTANBUL - Manisa FK Teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet bizim için iyi başlangıç oldu" dedi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Manisa FK deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu, "İstanbul'a galibiyet için gelmiştik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Oyuna iyi başladık. Topun bizde kalmasını sağlayarak iki golü bulduk. Basit hatayla golü yedik. İkinci yarı ağırlığımızı koyarak golleri bulduk. Bu gollerin sonucunda da iyi bir sonuçla, İstanbul deplasmanın da kolay olmayacağını bildiğimiz için de bu galibiyet bizim için iyi başlangıç oldu. Önümüzdeki müsabakalarda bu maçtaki hataları telafi ederek daha iyi olacağız" diye konuştu.

Mesut Tüfenkoğlu: 'Bu galibiyet bizim için iyi başlangıç oldu'
Mesut Tüfenkoğlu: 'Bu galibiyet bizim için iyi başlangıç oldu'
Mesut Tüfenkoğlu: 'Bu galibiyet bizim için iyi başlangıç oldu'
Mesut Tüfenkoğlu: 'Bu galibiyet bizim için iyi başlangıç oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Erdoğan Yüksek Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işın Karaca Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Merve Çoban Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mesut Tüfenkoğlu: "Bu galibiyet bizim için iyi başlangıç oldu" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 23:08:44. #1.15#

title