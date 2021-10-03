Manisa Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu, 3-2 mağlup oldukları Eyüpspor maçı ile ilgili, "3 puan için gelmiştik. Oyun planımızı bunun üzerine kurmuştuk" dedi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü deplasmanda karşı karşıya geldiği Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Manisa Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 3 puan için sahaya çıktıklarını aktaran Tüfenkoğlu, "Bugün 3 puan için gelmiştik. Oyun planımızı onun üzerine kurmuştuk. 19. dakikada yediğimiz golden sonra oyun kontrolünü elimize alarak yerden ayağa paslarla sonuca gitmek istedik. Bundan sonra bulduğumuz 2 golle 2-1 öne geçtik. Oyunun kontrolünü elimizde tuttuğumuz bir pozisyonda kalemizde 2 gol görerek durum 2-2 oldu. Karambol bir pozisyonda 3. golü kalemizde gördük. 3-2 mağlup ayrıldık. İyi bir mücadele oldu. İki takım da canla basla mücadele etti. Bu mücadele sonucunda Eyüpspor takımını tebrik ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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