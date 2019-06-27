Mesut Toros: Karşıyaka'da hedef bitmez

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon 8'inci haftada düşme hattından devraldığı Karşıyaka'ya Play-Off oynatma başarı gösteren ve iki yıllık sözleşme yenileyen Mesut Toros, bu sezon takımı hedefe taşıyacaklarını söyledi. Vakit kaybetmeden takım ve kamp programıyla ilgili çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Toros, "Karşıyaka'nın hedefi ve hayalleri bitmez. Geçen sezon çok iyi bir çıkış yakaladık. Yaptığımız çıkışla beklentiler yükseldi ve takımda sistemimiz, felsefemiz yeni oturmuş durumda. Oyuncularla birbirimizi iyi tanıyoruz. Yeni sezonda Karşıyaka'yı hedefe taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Karşıyaka hedefsiz kalmaz." dedi.

SIRA FUTBOLCULARDA

Karşıyaka, teknik direktör Mesut Toros'la sözleşme yeniledikten sonra iç transferde mukavelesi biten Mustafa Aşan, Hakan Kuş, Arif Cılak, Onur Kıntaş ve Bartu Umut'la da resmen masaya oturacak. Daha önce istifa eden Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın prensipte anlaştığı Mustafa Aşan, Hakan ve Arif'in imza atmaları bekleniyor. Farklı takımlardan teklif alan ve kulüpte yaşanan belirsizlikte kararsızlık yaşayan Mustafa ile Hakan, önceliklerinin Karşıyaka olduğunu açıklamışlardı.

Kaynak: DHA

- İzmir