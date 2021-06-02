Mesut Toros'a büyük onur
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Mesut Toros'a büyük onur

Mesut Toros'a büyük onur
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de Nazilli Belediyespor'u mucizevi bir şekilde şampiyon yaparak 2'nci Lig'e çıkaran teknik direktör Mesut Toros, yılın teknik direktörü seçildi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de Nazilli Belediyespor'u mucizevi bir şekilde şampiyon yaparak 2'nci Lig'e çıkaran teknik direktör Mesut Toros, yılın teknik direktörü seçildi. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan bir hesabın katılımcıların oylarıyla düzenlediği ankette alt liglerde sezonun en iyi teknik adamı açık ara farkla Mesut Toros olarak belirlendi. Nazilli'yi puan tablosunda üçüncü sırada devralan Mesut Toros, son 5 haftaya liderin 9, son 3 haftaya ise 7 puan gerisinde giren takımını üst üste 6 galibiyetle şampiyonluğa taşımıştı. İç transfer çalışmalarını da sürdüren siyah-beyazlı ekipte yönetim, orta saha oyuncusu Mehmet Akif Şerifoğlu ile yolları ayırma kararı aldı. Mehmet Akif, ayrılığını sosyal medya hesabından açıkladı. Nazilli, iç transferde daha önce Mehmet Ersavaş, Kaan Akman ve Burak Evren ile nikah tazelemişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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