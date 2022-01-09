Mesut Şeker güven tazeledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mesut Şeker güven tazeledi

Mesut Şeker güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bitlis'in Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanlığı'na yeniden seçilen Mesut Şeker güven tazeledi.

Bitlis'in Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanlığı'na yeniden seçilen Mesut Şeker güven tazeledi.

Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Genel Kurulu, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapıldı. Mevcut Başkan Mesut Şeker ile eski başkanlardan Nesim Şeker'in girdiği seçimlerde toplam 449 oy kullanıldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı, Nesim Şeker'in 28 oy aldığı seçimlerde Mesut Şeker 419 oy alarak yeniden başkan seçildi. Yeniden başkan seçilen Mesut Şeker, yeniden seçildiği için mutlu olduğunu belirterek, oy veren ve vermeyen tüm esnaflara teşekkür etti. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title