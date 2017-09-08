Mesut Sancak'tan Karşıyaka Çıkışı

FOLKART Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, diğer 6 İzmir kulübüyle birlikte forma reklamı verdikleri 2. Lig Beyaz Grup'taki Karşıyaka'nın yönetimiyle, kulüp formasında sözleşme şartlarına aykırı şekilde farklı bir inşaat firmasının reklamını daha taşıdığı için yaşanan gerginlik sonrası sessizliğini bozdu.



Yeşil-kırmızılı yönetime yönelik daha önce bir bildiri yayınlayıp sözleşmeye uymaya davet eden Folkart'ın patronu Sancak, kişisel twitter hesabından sitemkar bir açıklama yaptı. Sancak, açıklamasında, "Diğer firma sponsorluk için Karşıyaka'ya 3.5 milyon lira ödeyecekmiş. İzmir futbolu adına bu bizi çok sevindirir. Hatta bu ay öderlerse, forma reklam hakkımızı da o firmaya hediye edip, Karşıyaka'ya bir önceki kadar daha karşılıksız bir katkıda bulunacağım. Söz!" ifadelerini kullandı. Kaf-Kaf'a temmuz ayında sezonluk forma göğüs reklamı için 250 bin TL artı KDV ödemesi yapan Folkart, sözleşmeye, "2017-18 futbol sezonunda takım formasında başka bir inşaat firmasının reklamı yer alamaz" maddesi ekletmişti. Yeşil-kırmızılılar ligde Sakaryaspor maçına Folkart'ın yanında sponsor HB Pehlivanoğlu İnşaat'ın da reklamıyla çıkmıştı. - İzmir