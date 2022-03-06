Fenerbahçe-Trabzonspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Arda Güler ve Mergim Berisha'yı yedek soyundurdu. Kartal, bu isimlerin yerine Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u ilk 11'de sahaya sürdü.

İsmail Kartal, Trabzonspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluştu.

Orta sahada Miguel Crespo, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'ı oynatan Kartal, sağda İrfan Can Kahveci, solda ise Diego Rossi'ye şans tanıdı. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Serdar Dursun'u görevlendirdi.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Çağtay Kurukalıp ise forma bekledi.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemedi.

Mesut kadroya döndü

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı.

Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 8 maç sonra kadroya dahil edildi.

Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçını kaçırdı.

Mesut'un yanı sıra sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler de yedek soyundu.

Tribünler doldu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, mücadele öncesinde tezahüratlarla oyuncularına moral verdi.

Taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.

19 yaş altında Fenerbahçe galip

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan 19 Yaş Altı Gelişim Ligi müsabakasını sarı-lacivertliler, 2-1 kazandı.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin gollerini 8. dakikada Emir Ortakaya ve 10. dakikada Umut Yaşar Keçeci kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 53. dakikada penaltıdan Veysel Sönmezsoy attı.