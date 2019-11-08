Mesut Özil ve takım arkadaşına bıçaklı saldırı düzenleyen kişiye 10 yıl hapis cezası

08.11.2019 23:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:58

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile takım arkadaşı Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırıda bulunan Ashley Smith 10 yıl hapis cezası çarptırıldı.



Londra'da gerçekleştirilen duruşmada, 30 yaşındaki sanık Ashley Smith hakkında karar verildi. Hakim, futbolculardan 200 bin sterlin değerindeki saati çalmaya çalıştıklarını itiraf eden saldırganın "dehşet verici" bir sabıka kaydı bulunduğunu vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle