Mesut Özil UEFA Konferans Ligi maçında yok mu, neden yok? 17 Şubat Mesut Özil FB-Slavia Prag maçında niye yok, sakatlandı mı?

Mesut Özil maçta yok mu? Mesut Özil sakatlandı mı? Mesut Özil UEFA Avrupa Ligi maçında neden yok? Mesut Özil Fenerbahçe maçında yer almayacak mı? Mesut Özil sakatlığı ne zaman bitecek? Mesut Özil ilk 11'de yok mu? Mesut Özil maçta olmayacak mı, maçta neden yok? Detaylar sizlerle...

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı bugün 17 Şubat Perşembe akşamı saat 20:45'de başlayacaktır. Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG İLK 11

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Traore, Sevcik, Plavsic, Schranz, Dorley, Sor, Olayinka

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE-SLAVİA PRAG MAÇINDA OLMAYACAK MI?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mesut Özil'i en son maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oynatmamıştı. Bu maçta ise Mesut Özil ilk 11'de yer almadı. Bunun ardından sakatlığı ne zaman bitecek merak edilmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mesut Özil bugünkü maçta ilk 11'de yer almıyor. Aynı şekilde yayınlanan resmi kadroya göre yedeklerde de Mesut Özil bulunmuyor.

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