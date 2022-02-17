Mesut Özil UEFA Konferans Ligi maçında yok mu, neden yok? 17 Şubat Mesut Özil FB-Slavia Prag maçında niye yok, sakatlandı mı?
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Bugün yapılacak olan Fenerbahçe - Slavia Prag UEFA Konferans Ligi maçının ilk 11 açıklandı. Maçın ilk 11'inde Mesut Özil yer almadı. Bunun ardından futbol severler, Mesut Özil UEFA Konferans Ligi maçında yok mu, neden yok? 17 Şubat Mesut Özil FB-Slavia Prag maçında niye yok, sakatlandı mı? merak etti. İşte ayrıntılar...
Mesut Özil maçta yok mu? Mesut Özil sakatlandı mı? Mesut Özil UEFA Avrupa Ligi maçında neden yok? Mesut Özil Fenerbahçe maçında yer almayacak mı? Mesut Özil sakatlığı ne zaman bitecek? Mesut Özil ilk 11'de yok mu? Mesut Özil maçta olmayacak mı, maçta neden yok? Detaylar sizlerle...
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı bugün 17 Şubat Perşembe akşamı saat 20:45'de başlayacaktır. Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia
Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Traore, Sevcik, Plavsic, Schranz, Dorley, Sor, Olayinka
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mesut Özil'i en son maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oynatmamıştı. Bu maçta ise Mesut Özil ilk 11'de yer almadı. Bunun ardından sakatlığı ne zaman bitecek merak edilmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mesut Özil bugünkü maçta ilk 11'de yer almıyor. Aynı şekilde yayınlanan resmi kadroya göre yedeklerde de Mesut Özil bulunmuyor.