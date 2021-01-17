Mesut Özil: "Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum"
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Mesut Özil: "Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum"

17.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:08
Mesut Özil:

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum." dedi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum." dedi.

Mesut Özil, NTV'de yayımlanan "Yüzde Yüz Futbol" programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Mesut, "Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum. Allah'a şükür oldu. O yüzden çok mutluyum ve heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. İnşallah da formayı gururla taşıyacağım ve takım için elimden geline yapacağım." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, form durumuyla ilgili olarak ise "Birinci takımla antrenman yapıyordum, son olarak Almanya'ya uğramıştım, İngiltere'ye döndüğümde de karantina altındaydım. Bayadır maç oynamıyorum ama vücut olarak fitim." şeklinde konuştu.

Mesut, bu gece ailesiyle İstanbul'da olacağını da açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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