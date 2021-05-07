Mesut Özil: "Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek"
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Mesut Özil: "Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Mesut Özil: "Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek" Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, İstanbul'da oynanacak dev final öncesi, "Finalin İstanbul'da olması adına çok mutluyuz. Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek" dedi.

- Mesut Özil: "Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, İstanbul'da oynanacak dev final öncesi, "Finalin İstanbul'da olması adına çok mutluyuz. Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek" dedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline sayılı günler kala, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığını belirten Özil, "Final ülkemizde oynanacak. Çok mutluyuz. Özellikle de finalin İstanbul'da olmasında. Türkiye'de insanlar futbol aşığı. Bizler de öyle büyüdük. Nereye gidersen git, hangi takımda oynarsan oyna insanlar büyük bir hevesle seyrediyor. Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek" şeklinde konuştu.

Mesut Özil: 'Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek'
Mesut Özil: 'Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek'
Mesut Özil: 'Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek'
Mesut Özil: 'Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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