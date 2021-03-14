Mesut Özil tribünde
14.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:57
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip ediyor.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip ediyor.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesini sarı-lacivertli futbolcu Mesut Özil tribünden takip ediyor. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımıma bugün tribünden destek olacağım. Başarılar Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı