Fenerbahçe, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında 12 Nisan Pazartesi günü Gaziantep'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında 12 Nisan Pazartesi günü Gaziantep'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde Mesut Özil takımla çalıştı. Mesut, ikinci bölümde ise özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine devam edilirken, Nazım Sangare de kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Futbol A takımı direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda, Süper Lig'in 33. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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