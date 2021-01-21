Mesut Özil Sivasspor Fenerbahçe maçında oynayacak mı, forma giyecek mi? Mesut Özil bugün ilk 11'de mi? Mesut Özil en son ne zaman maça çıktı?
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Mesut Özil Sivasspor Fenerbahçe maçında oynayacak mı, forma giyecek mi? Mesut Özil bugün ilk 11'de mi? Mesut Özil en son ne zaman maça çıktı?

21.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:09
Mesut Özil Sivasspor Fenerbahçe maçında oynayacak mı, forma giyecek mi? Mesut Özil bugün ilk 11'de mi? Mesut Özil en son ne zaman maça çıktı?

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kadrosuna katmasının ardından taraftarlar Mesut Özil'in Sivas maçında oynayıp oynamayacağını merak etti. Peki, Mesut Özil bugün ilk 11'de mi? Mesut Özil en son ne zaman maça çıktı? Mesut Özil Sivasspor Fenerbahçe maçında oynayacak mı, forma giyecek mi?

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi merakla takip edilen konulardan biri oldu. Türkiye'ye gelmesiyle büyük merak uyandıran Mesut Özil hakkında sporseverler araştırma yaparken Mesut Özil Sivasspor Fenerbahçe maçında oynayacak mı, forma giyecek mi? Mesut Özil bugün ilk 11'de mi? Mesut Özil en son ne zaman maça çıktı gibi soruların yanıtları merak edildi.

MESUT ÖZİL SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI, FORMA GİYECEK Mİ?

Mesut Özil'in 6 gün kadar tedbir amaçlı karantinada kalacağı da açıklandı. Karantina süresinin öngörülen bitiş tarihi ise 23 Ocak.

MESUT ÖZİL EN SON NE ZAMAN MAÇA ÇIKTI?

Mesut Özil en son 2020 Mart ayında oynanan West Ham United maçında sahaya çıkmıştı. Maç, Arsenal'in 1-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

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