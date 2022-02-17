Mesut Özil sakatlandı mı? Fenerbahçe'de Mesut Özil neden kadroda yok? 17 Şubat Mesut Özil sakatlandı mı, cezalı mı? - Haberler
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Mesut Özil sakatlandı mı? Fenerbahçe'de Mesut Özil neden kadroda yok? 17 Şubat Mesut Özil sakatlandı mı, cezalı mı?

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Mesut Özil sakatlandı mı? Fenerbahçe'de Mesut Özil neden kadroda yok? 17 Şubat Mesut Özil sakatlandı mı, cezalı mı?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'da üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki, Mesut Özil neden kadroda yok? Mesut Özil sakatlandı mı, cezalı mı? arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor.

Mesut Özil neden kadroda yok sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de pek çok isim kadroda yer alamıyor. Kaptan Mesut Özil, yedek kulübesinde.

2021'in ocak ayında Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, sarı-lacivertli forma altında 34 resmi maça çıktı. Dünyaca ünlü yıldız bu karşılaşmalarda takımına toplam 8 gol/3 asistlik katkı sağlamıştı. Ancak Mesut Özil'in kadroda yer almaması dikkat çekti.

Mesut Özil, Fenerbahçe'de 9 sakatlık geçirdi. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertli ekipte, Mesut Özil takımla çalışmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mesut Özil'i en son maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oynatmamıştı. Bu maçta ise Mesut Özil ilk 11'de yer almadı. Bunun ardından sakatlığı ne zaman bitecek merak edilmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mesut Özil bugünkü maçta ilk 11'de yer almıyor. Aynı şekilde yayınlanan resmi kadroya göre yedeklerde de Mesut Özil bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin eksikleri:

Altay Bayındır

Mesut Özil

Zajc

Gustavo

Novak

İrfan Can Kahveci

Kayserispor eksikleri:

Lung

Cenk Gönen

Thiam

Kolovetsios

Gökhan Sazdağı

Majid Hosseini

Emre Demir

Gavranovic

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