Mesut Özil sakatlandı mı?

Mesut Özil neden kadroda yok sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de pek çok isim kadroda yer alamıyor. Kaptan Mesut Özil, yedek kulübesinde.

MESUT ÖZİL SAKATLANDI MI?

2021'in ocak ayında Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, sarı-lacivertli forma altında 34 resmi maça çıktı. Dünyaca ünlü yıldız bu karşılaşmalarda takımına toplam 8 gol/3 asistlik katkı sağlamıştı. Ancak Mesut Özil'in kadroda yer almaması dikkat çekti.

Mesut Özil, Fenerbahçe'de 9 sakatlık geçirdi. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertli ekipte, Mesut Özil takımla çalışmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mesut Özil'i en son maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oynatmamıştı. Bu maçta ise Mesut Özil ilk 11'de yer almadı. Bunun ardından sakatlığı ne zaman bitecek merak edilmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mesut Özil bugünkü maçta ilk 11'de yer almıyor. Aynı şekilde yayınlanan resmi kadroya göre yedeklerde de Mesut Özil bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin eksikleri:

Altay Bayındır

Mesut Özil

Zajc

Gustavo

Novak

İrfan Can Kahveci

Kayserispor eksikleri:

Lung

Cenk Gönen

Thiam

Kolovetsios

Gökhan Sazdağı

Majid Hosseini

Emre Demir

Gavranovic

KADRODAN ÇIKARILDILAR

Üç futbolcu kadrodan çıkarıldı. Hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecekler. İHA'daki habere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun korona virüs testleri pozitif çıktı.

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