Mesut Özil sakatlandı mı?
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'da üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki, Mesut Özil neden kadroda yok? Mesut Özil sakatlandı mı, cezalı mı? arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor.
Mesut Özil neden kadroda yok sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de pek çok isim kadroda yer alamıyor. Kaptan Mesut Özil, yedek kulübesinde.
2021'in ocak ayında Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, sarı-lacivertli forma altında 34 resmi maça çıktı. Dünyaca ünlü yıldız bu karşılaşmalarda takımına toplam 8 gol/3 asistlik katkı sağlamıştı. Ancak Mesut Özil'in kadroda yer almaması dikkat çekti.
Mesut Özil, Fenerbahçe'de 9 sakatlık geçirdi. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertli ekipte, Mesut Özil takımla çalışmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mesut Özil'i en son maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oynatmamıştı. Bu maçta ise Mesut Özil ilk 11'de yer almadı. Bunun ardından sakatlığı ne zaman bitecek merak edilmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mesut Özil bugünkü maçta ilk 11'de yer almıyor. Aynı şekilde yayınlanan resmi kadroya göre yedeklerde de Mesut Özil bulunmuyor.
Fenerbahçe'nin eksikleri:
Altay Bayındır
Mesut Özil
Zajc
Gustavo
Novak
İrfan Can Kahveci
Kayserispor eksikleri:
Lung
Cenk Gönen
Thiam
Kolovetsios
Gökhan Sazdağı
Majid Hosseini
Emre Demir
Gavranovic