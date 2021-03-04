Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil son dakika! Mesut Özil'in sağlık durumu nasıl?
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Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil son dakika! Mesut Özil'in sağlık durumu nasıl?

04.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:36
Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil son dakika! Mesut Özil'in sağlık durumu nasıl?

Sarı-lacivertlilerde maçın 66. dakikasında Fredy ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Peki, Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil son dakika! Mesut Özil'in sağlık durumu nasıl?

Mesut Özil sakatlandı! Mesut Özil son dakika! Mesut Özil'in sağlık durumu nasıl? Tüm detaylar haberimizde.

MESUT ÖZİL SAKATLANDI

Fenerbahçe, Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı tepti. Sarı-lacivertlilerde maçın 66. dakikasında Fredy ile girdiği mücadelede yerde kalan Mesut Özil sakatlandı ve sedyeyle oyun alanının dışına alındı. Yayıncı kuruluştan gelen bilgiye göre, yıldız futbolcunun sol ayak bileği döndü.

MESUT ÖZİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

beIN Sports'un haberine göre, 32 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileği döndü. Tedavisinin ardından ayağa kalkmayı deneyen Özil, saha kenarına çıktı ve sedye istendi. Sedyeyle oyundan çıkan Mesut Özil, yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

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