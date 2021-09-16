Mesut Özil sahada olacak mı? İşte Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya geliyor. Deutsche Bank Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Vitor Pereira defansta Tisserand'ın yerine Serdar Aziz'e ilk 11'de şans verirken, sarı-lacivertlilerin hücum hattında Mesut Özil, Rossi ve Valencia görev yapacak.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde açılışı Eintracht Frankfurt maçıyla yapıyor. Gruba galibiyetle başlamak isteyen sarı-lacivertlilerin maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa ve Miha Zajc Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
İŞTE İLK 11'LER
E. Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz, Sow, Hrustic; Hauge, Kamada, Kostic, Borre
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi, Valencia
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