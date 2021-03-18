Mesut Özil: "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor"
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Mesut Özil: "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor"

18.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:22
Mesut Özil:

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı ile alakalı rehabilitasyon sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı ile alakalı rehabilitasyon sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı durumu hakkında açıklama yaptı. Sürecin çok iyi geçtiğini belirten Özil, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. Oldu En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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