Mesut Özil oynayacak mı? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında Mesut Özil oynayacak mı? Mesut Özil neden yok?
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Mesut Özil oynayacak mı? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında Mesut Özil oynayacak mı? Mesut Özil neden yok?

Mesut Özil oynayacak mı? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında Mesut Özil oynayacak mı? Mesut Özil neden yok?
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Fenerbahçe ile Gençlerbiriği arasında oynanacak olan maçta Mesut Özil'in oynayıp, oynamayacağı futbol severler tarafından merak edilmekte. İnternette en çok merak edilen konular arasında yer alan yıldız oyuncunun son durumu nasıl? Mesut Özil oynayacak mı? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında Mesut Özil oynayacak mı? Mesut Özil neden yok?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in hazırlık maçında Gençlerbirliği'ne karşı oynayıp, oynamayacağı en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Mesut Özil'in oynayıp, oynamayacağı ile ilgili detaylara, Mesut Özil'in sağlık durumu ile ilgili son gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MESUT ÖZİL OYNAYACAK MI?

Dün yaşadığı bağırsak enfeksiyonu nedeniyle idmana çıkamayan Mesut Özil'in bugün oynanacak olan Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Birçok futbol sever internette " Mesut Özil oynayacak mı? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında Mesut Özil oynayacak mı? Mesut Özil neden yok?" gibi soruların cevabını aratmakta. Yıldız oyuncunun tedavisi olumlu şekilde ilerlemesinin yanı sıra bugün oynanacak olan maçta riske edilmeyek ve yıldız futbolcunun Gençlerbirliği'ne karşı forma giymesi beklenmiyor. Ancak kesin olarak oynayıp, oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

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Mesut Özil oynayacak mı? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında Mesut Özil oynayacak mı? Mesut Özil neden yok? - Haberler
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