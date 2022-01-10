Mesut Özil neden kadroda yok? 10 Ocak Mesut Özil sakatlandı mı, cezalı mı?

Mesut Özil neden kadroda yok? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Saat 20.00'de Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i şaşırttı. Kaptan Mesut Özil, yedek kulübesinde.

MESUT ÖZİL NEDEN KADRODA YOK?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında saat 20.00'de Adana Demirspor'u ağırlayacak. Konyaspor ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmek isteyen Kanarya, sahadan 3 puanla ayrılması halinde haftayı 3. sırada tamamlayacak.

ADANA FORMDA

Son 4 maçtan 10 puan çıkaran Adana Demirspor ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeye çalışacak.

MESUT YEDEK

Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil yedek kulübesinde. Tecrübeli futbolcunun ilk 11'de yer almaması futbolseverleri şaşırttı. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Adana Demirspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Göle, yaptığı konuşmada, "Oyunumuzu rakibe kabul ettirmek istiyoruz. İyi bir sonuç ve galibiyetle yeni yıla başlamak istiyoruz." dedi. Öte yandan Göle, Mesut Özil'in ilk 11'de başlamamasına dair, "Mesut'u kullanabilecek durumdayız. 1-2 antrenman kaçırdı. Riske etmek istemedik. Herhangi bir durumda olursa kulllanacağız." dedi.

İLK MAÇI FENER ALDI

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin başında o dönem Vitor Pereira vardı.

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