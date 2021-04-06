Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil sonraki maçta oynayacak mı?

Mesut Özil ne zaman oynayacak? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yaklaşık 1,5 ay önce sakatlanan Mesut Özil'in Yeni Malatya, Gaziantep FK veya Başakşehir maçında oynayıp oynayamayacağı araştırılıyor.

Sarı-Lacivertliler'de Mesut Özil sevinci. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır sahalardan uzak kalmıştı. Formasına hasret kalan deneyimli futbolcu, yeniden antrenmanlara başladığını takipçilerine duyurdu. Peki, Mesut Özil ne zaman sahalara dönecek? Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil sonraki maçta oynayacak mı?

MESUT ÖZİL NE ZAMAN SAHAALRA DÖNECEK?

Formasına hasret kalan deneyimli futbolcu, yeniden antrenmanlara başladığını takipçilerine duyurdu. Sahalara döndüğü için heyecanlı olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, "Antrenman sahasına dönebildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Mesut Özil, Fenerbahçe'de 6'sı lig olmak üzere toplam 7 resmi karşılaşmaya çıktı.