Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil Demir Grup Sivasspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kadrosuna katmasının ardından taraftarlar Mesut Özil ilk maçına ne zaman çıkacak merak etti. Peki, Mesut Özil Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda yer alacak mı? Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil Demir Grup Sivasspor maçında oynayacak mı?

Mesut Özil transferinin akabinde taraftarlar ilk maça ne zaman çıkacak araştırmaya başladı. Peki Mesut Özil Fenerbahçe'deki ilk maçına ne zaman, hangi gün çıkacak? Mesut Özil Demir Grup Sivasspor maçında oynayacak mı?

MESUT ÖZİL NE ZAMAN OYNAYACAK?

Mesut Özil 21 Ocak'ta yapılacak olan Sivasspor-Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Henüz yeni transfer olduğu için bu hafta içinde sözleşme imzalayacak. Ayrıca yapılan açıklamaya göre Mesut Özil 6 gün karantinada kalacağından dolayı Sivasspor maçında olmayacak. Bir sonraki haftaki maçlarda forma giyeceği tahmin ediliyor.

MESUT ÖZİL SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Mesut Özil, Fenerbahçe ile hafta içinde sözleşme imzalayacak. Mesut Özil'in 6 gün kadar karantinada kalacağı için Sivasspor maçına çıkamayacak.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç 21 Ocak Perşembe günü saat 19:00 'da başlayacaktır.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMLERİ KİM?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK PAKKAN(Dördüncü Hakem)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

CEMİL KAYHAN(Temsilci)

MUKADDER KARDİYEN(Temsilci)

UFUK ILGAZ(Temsilci)