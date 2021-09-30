Mesut Özil kritik maçta forma giyecek mi? İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mesut Özil kritik maçta forma giyecek mi? İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler

Haberler.com - Haberler | Spor

Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'la karşılaşıyor. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil karşılaşma kadrosunda yer almazken Vitor Pereira bu maçta orta sahada Mert Hakan'a görev verdi. Sarı-lacivertlilerin hücum hattında ise Rossi, Valencia ve Pelkas görev yapacak.

Avrupa Ligi'ne Frankfurt beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Olympiakos'u devirip ilk galibiyetini almak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 9 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia

Olympiakos: Vaclik; Masouras, Cissé, Ba, Sokratis, Reabciuk; A.Camara, Bouchalakis, Camara, Onyekuru; Tiquinho Soares.

Mesut Özil kritik maçta forma giyecek mi? İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler
Haberler.com - Spor Haberleri
Mesut Özil sakat mı, yoksa arka planda kriz mi var? Maça saatler kala yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

Mesut Özil sakat mı, yoksa arka planda kriz mi var? Maça saatler kala yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

 Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Mesut Özil'in karşılaşmada forma giymesi çok zor

Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Mesut Özil'in karşılaşmada forma giymesi çok zor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Şafak Sezer Oğuzhan Koç
Spor Muslera Salih Uçan Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mesut Özil kritik maçta forma giyecek mi? İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 19:25:32. #1.11#