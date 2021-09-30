Mesut Özil kritik maçta forma giyecek mi? İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler
Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'la karşılaşıyor. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil karşılaşma kadrosunda yer almazken Vitor Pereira bu maçta orta sahada Mert Hakan'a görev verdi. Sarı-lacivertlilerin hücum hattında ise Rossi, Valencia ve Pelkas görev yapacak.
Avrupa Ligi'ne Frankfurt beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Olympiakos'u devirip ilk galibiyetini almak istiyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 9 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia
Olympiakos: Vaclik; Masouras, Cissé, Ba, Sokratis, Reabciuk; A.Camara, Bouchalakis, Camara, Onyekuru; Tiquinho Soares.