Mesut Özil, İstanbul'a geliyor
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Mesut Özil, İstanbul'a geliyor

17.01.2021 22:17 | Son Güncelleme: 17.01.2021 22:20
Mesut Özil, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil'in İstanbul'a doğru yola çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil'in İstanbul'a doğru yola çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor." ifadesi yer aldı.

Açıklama ile birlikte paylaşılan ilk fotoğrafta, Mesut Özil, kendisini İstanbul'a getirecek özel uçağın önünde yer alırken, ikinci fotoğrafta boynunda Fenerbahçe atkısı bulunan tecrübeli futbolcu, eşi ve çocuğuyla birlikte poz verdi.

Mesut Özil de Twitter hesabından uçağın içinden eşinin ve çocuğunun da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

Mesut Özil'i getiren uçağın gece saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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