Mesut Özil: "İnşallah Pereira ile başarıya ulaşabiliriz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesut Özil: "İnşallah Pereira ile başarıya ulaşabiliriz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçeli oyuncu Mesut Özil, Teknik Direktör Vitor Pereira için, "Her oyuncuya önem veriyor.

Fenerbahçeli oyuncu Mesut Özil, Teknik Direktör Vitor Pereira için, "Her oyuncuya önem veriyor. Herkesle aynı gemiye binip o gemiyle şampiyonluğa ulaşmak istiyor. O yüzden çok önemli" dedi.

Fenerbahçeli oyuncu Mesut Özil, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını değerlendirerek, "Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Hocamız geldi. Oyun tarzını bize iletiyor, nasıl oynatmak istediğini. Herkes çok pozitif bakıyor. Antrenmanlar her zaman kamp geçirdiğinizde çok sert geçiyor. Hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah sezon sonunda da kupayı kaldırırız." dedi.

Takımdaki birliktelikle ilgili Mesut, "Özellikle Caner'le çok güzel anılarımız oluyor. Bugün antrenmanımız hafifti çünkü son günlerde bayağı sert antrenmanlar yaptığımız için bugün hocamız antrenmanı biraz hafif yaptı. Herkes mutlu, herkes heyecanlı, herkes her şeyini veriyor takım için, Fenerbahçe camiası için. Mutluyuz. Kampımızı yapıp sakatlıksız bir şekilde sezona başlamak istiyoruz" diye konuştu.

Yeni Teknik Direktör Vitor Pereira'yla ilgiliyse Özil, "Takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Zaten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolunu çok iyi biliyor. O yüzden geldiği için çok mutluyuz. Antrenmanlarda belli oluyor nasıl oynatmak istediği. Mesela takımın hücum yapmasını istiyor. Bu da bizim istediğimiz çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Hoca da bunu temsil ediyor. Oyunculara çok yardım ediyor, oyuncularla konuşuyor. Herhangi bir şey olduğu zaman kapısının her zaman açık olduğunu da söyledi. Çok pozitif bakıyoruz. İnşallah onunla başarıya ulaşabiliriz. Oyuncu için bu çok önemli. Bazı günler zorluk çekebilirsin; oynayan oyuncu, oynamayan oyuncu. Her oyuncuya önem veriyor. Herkesle aynı gemiye binip o gemiyle şampiyonluğa ulaşmak istiyor. O yüzden çok önemli" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇELİYİM"

Başkan Ali Y. Koç'la olan diyaloğu ve Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili ise Mesut Özil, "Başkanımızla diyalog olarak çok iyiyiz. Aramızda hiçbir problem yok. Her zaman Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum, Fenerbahçeliyim. Konuşmalar oldu. Ne istediğini, takım olarak neler başarabileceğimizi anlattı. Takım olarak yani, o önemli. Sonuçta herhangi bir futbolcu da olsan, kim olursan ol kendin bir şeyler başaramazsın. Takım olarak, bir aile olarak belirli bir şeyler kurarsanız o zaman o başarıya ulaşabilirsiniz. Başkan da bu adımları söyledi. Beni inandırdı. O yüzden Fenerbahçe'deyim ve çok mutluyum" diye konuştu.

MESUT, EURO 2020 FİNALİYLE İLGİLİ OLARAK İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Açıkçası iki takımın da sadece bir maçına bakmıştım. Ben İngilizleri biliyorum, İtalya'yı da tanıyorum. Eskiden çok oynardık onlara karşı. Ben İngiltere'yi biraz daha güçlü görüyorum. Kuvvet olarak biraz daha önde görüyorum. Ama taktik konusunda İtalyanları biraz daha önde görüyorum. Güzel bir maç olacak. İyi olan kazansın."

"BU SEZON BİRAZ TUHAF OLDU"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınması kararıyla ilgili görüşlerini paylaşan Mesut, "Çok önemli. Senelerce çok seyircili oynadıktan sonra o atmosferi her zaman bir şekilde yine de bir futbolcu hissediyor. Bu sezon biraz tuhaf oldu, tabii korona dolayısıyla. Zor oldu. O yüzden çok mutluyuz. Kadıköy'de seyircilerimizin bize destek olacaklarını biliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

Mesut Özil: 'İnşallah Pereira ile başarıya ulaşabiliriz'
Mesut Özil: 'İnşallah Pereira ile başarıya ulaşabiliriz'
Mesut Özil: 'İnşallah Pereira ile başarıya ulaşabiliriz'
Mesut Özil: 'İnşallah Pereira ile başarıya ulaşabiliriz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mesut Özil hocasını öve öve bitiremedi: Pereira da bizim gibi hücum istiyor
Mesut Özil hocasını öve öve bitiremedi: Pereira da bizim gibi hücum istiyor
Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır, formayı Berke Özer'e kaptırabilir
Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır, formayı Berke Özer'e kaptırabilir
Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını paylaşan Mesut Özil, taraftarı mest etti
Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını paylaşan Mesut Özil, taraftarı mest etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Şeyma Subaşı Kartal Tibet
Spor Salih Uçan Burak Elmas Alper Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mesut Özil: "İnşallah Pereira ile başarıya ulaşabiliriz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 20:50:02. #1.15#

title