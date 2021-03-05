Mesut Özil'in sakatlığı dünya basınında
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Mesut Özil'in sakatlığı dünya basınında

05.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:11
Mesut Özil'in sakatlığı dünya basınında

Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in haberleri dünya basınında yer aldı.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in haberleri dünya basınında yer aldı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinin 65. dakikasında aldığı darbe sonucu sakatlanan Mesut Özil'in sakatlık haberleri dünya basınında yer aldı. İngiliz, İspanyol ve Alman basını Özil'in sakatlığı hakkında bilgi verirken, ayrıca yıldız futbolcunun dünkü mücadelede mutlak bir gol pozisyonu da kaçırdığını belirtti.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Mesut Özil'in sakatlığı dünya basınında
Mesut Özil'in sakatlığı dünya basınında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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