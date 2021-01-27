Mesut Özil'in imza törenine yerli ve yabancı basından yoğun ilgi
27.01.2021 14:50 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:54
Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Mesut Özil'in imza törenine yerli ve yabancı basın yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Mesut Özil'in imza törenine yerli ve yabancı basın yoğun ilgi gösterdi.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, saat 15.00'te başlayacak imza törenine 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulunmuştu.Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN