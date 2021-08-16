Mesut Özil'in ilk golü dünya basınında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesut Özil'in ilk golü dünya basınında

Mesut Özil'in ilk golü dünya basınında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in sarı-lacivertli formayla attığı ilk gol dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in sarı-lacivertli formayla attığı ilk gol dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor karşısında attığı golle takımına galibiyeti getiren Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Özil'in Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol İngiliz, İtalyan ve Alman basınında yer alırken, birçok medya kuruluşu ise Özil'in ilk gol sevincini manşetlere taşıdı. Dünya basınında Özil'in golü, 'Taraftarı olduğu kulüpte ilk golü', 'Fenerbahçe ile 18 ay sonra golünü attı', 'Özil, attığı golle Balotelli'li Adana Demirspor'u mağlup etti' şeklinde yer aldı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Mesut Özil'in ilk golü dünya basınında
Mesut Özil'in ilk golü dünya basınında
Mesut Özil'in ilk golü dünya basınında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mahmut Özer İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mesut Özil'in ilk golü dünya basınında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 14:52:56. #1.16#

title