Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye Uzanan Hikayesi

Modern futbol tarihinin en önemli 10 numalarından biri olarak gösterilen Mesut Özil, çocukluk aşkı Fenerbahçe'ye transfer oldu. LaLiga, Kral Kupası FA Cup şampiyonluklarının yanı sıra Almanya Milli takımıyla Dünya Kupasını da kaldıran Mesut, artık Fenerbahçe'nin çubuklu forması için mücadele edecek.