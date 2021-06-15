Mesut Özil'in Fenerbahçe için teknik direktör önerisinde bulunduğu iddiası
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Mesut Özil'in Fenerbahçe için teknik direktör önerisinde bulunduğu iddiası

Mesut Özil'in Fenerbahçe için teknik direktör önerisinde bulunduğu iddiası
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in, yönetime teknik direktör önerdiği ve bir isme referans olduğu iddia edilmişti. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, futbolcunun yönetime tavsiyede bulunduğu iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken Mesut Özil'le ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre Mesut Özil, yönetime teknik direktör önermiş ve bir isme referans olmuştu. Bu konuyla ilgili birinci ağızdan yalanlama geldi. Mesut Özil'in yönetime teknik direktör tavsiye ettiği iddiasını menajeri yalanladı.

''HİÇBİR ŞEKİLDE TAVSİYEDE BULUNMADI''

Söğüt, Mesut Özil'in sarı lacivertli kulübe hiçbir şekilde bir teknik direktör tavsiyesinde bulunmadığını belirterek, "Son günlerde medyada Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı sürerken temsil ettiğim Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mesut Özil'in dolaylı yönden ismi sıkça kullanılmaktadır.

''KİMSEYE REFERANS OLMAMIŞTIR''

Mesut Fenerbahçe formasını giydiği ilk günden itibaren hiçbir teknik adam ile ilgili bir öneride bulunmamış, kimseye referans olmamıştır. Mesut sadece futboluna konsantre olmaya çalışıyor" dedi.

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Mesut Özil'in Fenerbahçe için teknik direktör önerisinde bulunduğu iddiası
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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in, yönetime teknik direktör önerdiği ve bir isme referans olduğu iddia edilmişti.

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, futbolcunun yönetime tavsiyede bulunduğu iddialarını yalanladı.

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