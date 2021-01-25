Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti
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Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti

25.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:24

Fenerbahçe, Mesut Özil için yaptığı KAP bildiriminde maaş açıklamasına yer vermedi. Böylece, yıldız 10 numaranın maaşının 3.8 milyon eurodan aşağı olduğu kesinleşti.

Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. KAP'a ise açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe 2014 yılında KAP'a geçtiği güncellemede; yıllık garanti ücret ve azami maç başı ücretin brüt toplamı kamuya açıklanan son yıllık gelir tablosundaki satışların maliyetinin yüzde 5'ini veya aktif toplamının yüzde 5'ini aşan tutarda oyunculara yapılacak ödemelerde KAP'a açıklama yapma zorunluluğu olduğunu duyurmuştu.

YÖNETİCİ PROSEDÜRÜ DUYURMUŞTU

Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen'e göre; Fenerbahçe için 3.8 milyon euroyu aşan futbolcu maaşlarında ve 4.4 milyon euroyu aşan bonservis bedellerinde Borsa İstanbul'a açıklama yapma yükümlülüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, Mesut Özil ile sözleşme imzaladığını duyururken maaşını ise duyurmadı. Böylece, Mesut Özil için Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak toplam ücretin yıllık 3.8 milyon eurodan aşağı olduğu kesinleşmiş oldu.

FENERBAHÇE'DEN ÇIKACAK RAKAM

Hürriyet'ye yer alan habere göre Fenerbahçe, Mesut Özil'e 3.5 yılda maaş olarak toplam 12 milyon euro ve 5 milyon euro imza parası alacak. Toplam 17 milyon euronun sadece 7 milyon euroluk bölümü Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak. Ücretin kalanını ise sponsorlar karşılayacak.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti
Haber Yorumları (6)
HAKAN: yıllık 15 milyon euro kadar kazanan adam niye gelip 3. 8 milyon kazanmak istesin mantıklı bir açıklama bekliyoruz.
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S.S: 15 MİLYON EURO ALAN BİRİ BU PARAYA NEDEN OYNASIN GARİP
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..........: harcama limitlerini aşmamak için böyle sözleşme yapılıyor. elden alacağı parayı söylemiyorlar
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