Mesut Özil'in Dubai Ziyareti Kral Gibi Geçti!

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, geçtiğimiz gün takımıyla kamp için gittiği Dubai'de krallar gibi karşılandı. Ünlü futbolcu, önceki gün takım arkadaşlarıyla Dubai Maliye Bakanı Sheik Hamdan Bin Rashid Al Maktoum'un özel davetlisi olarak Zabeel Sarayı'nı ziyaret etti. Özil, Al Maktoum'a üzerinde kendi forma numarasının yer olduğu ve tüm Arsenal futbolcularının imzaladığı formayı hediye etti..

Formada Özil'in Al Maktoum'un adı da yer aldı. Al Maktoum'la sohbet eden ve kendisinden yoğun ilgi gören ünlü futbolcu, bu anı fotoğrafla da ölümsüzleştirdi. Sheik Hamdan Bin Rashid Al Maktoum'un tüm fotoğraf çekimlerinde Mesut'u özellikle yanına davet etmesi de gözden kaçmadı. Bu arada güzel oyuncu Amine Gülşe ile bu yaz nikah masasına oturacak olan Özil, İngiliz basınının iddiasına göre de Al Maktoum'u İstanbul'daki düğününe davet etti..

Futbolcu ile nişanlısı, geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edip düğüne davet etmişti. Gülşe, şu sıralar İstanbul'da düğün hazırlıkları ile ilgileniyor. Dubai'deki Zabeel Sarayı'nda Al Maktoum'u ziyaret eden Özil, şeyhe imzalı formasını hediye etti.