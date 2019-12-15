Mesut Özil'in Doğu Türkistan paylaşımı Çin'i kızdırdı: Arsenal maçı yayınlanmayacak
Mesut Özil'in, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki gösterdiği Twitter iletisi sonrası Çin devlet televizyonu CCTV, Arsenal - Manchester City maçını yayınlamama kararı aldı
Mesut Özil'in, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki gösterdiği Twitter iletisi sonrası Çin devlet televizyonu CCTV, Arsenal - Manchester City maçını yayınlamama kararı aldı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken Müslüman ülkelerin buna sessiz kalmasını eleştirmişti. Euronews.com'da Görüntüle