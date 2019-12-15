Mesut Özil'in Doğu Türkistan paylaşımı Çin'i kızdırdı: Arsenal maçı yayınlanmayacak
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Mesut Özil'in Doğu Türkistan paylaşımı Çin'i kızdırdı: Arsenal maçı yayınlanmayacak

Mesut Özil'in, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki gösterdiği Twitter iletisi sonrası Çin devlet televizyonu CCTV, Arsenal - Manchester City maçını yayınlamama kararı aldı

15.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:47
Mesut Özil'in Doğu Türkistan paylaşımı Çin'i kızdırdı: Arsenal maçı yayınlanmayacak

'in, Çin'in 'daki insan hakları ihlallerine sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki gösterdiği Twitter iletisi sonrası Çin devlet televizyonu CCTV, - Manchester City maçını yayınlamama kararı aldı.


Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken Müslüman ülkelerin buna sessiz kalmasını eleştirmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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