Mesut Özil'in çocukluk hayali gerçek oldu!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisinde 31. dakikada takımının eşitlik golünü attı. Daha önceki röportajlarında Galatasaray'a gol atmak istediğini ve bunun çocukluk hayali olduğunu ifade etmişti. Özil, attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Son haftalarda oynatılmaması ve performansı tartışma konusu olan Mesut Özil, Galatasaray'a attığı golle hayranlarını coşturdu. Bu sevincin ardından Galatasaraylı taraftarlar, Mesut Özil'e tepki gösterdi.

GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİNDE NELER YAŞANDI?

Nef Stadyumu'ndaki dev derbi nefesleri kesti. Aslan 16'da Kerem'in plasesiyle öne geçti, Mesut Özil peşinden dengeyi getirdi. 83'te Tisserand kızarana kadar maç dengede gitti. Bu kırmızıdan sonra Diagne'nin 84'te attığı gol, VAR'dan döndü. 90+4'te oyuna sonradan giren Crespo, zaferi getiren golü attı. 90+6'da Fatih Terim ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 4 maçtır galibiyet göremeyen Fenerbahçe'nin hasreti Galatasaray'ın stadında dindi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son yılların en keyifli derbilerinden birini izletti. Tansiyonun yüksek olduğu karşılaşmada sarı kartlar havada uçuştu. İkinci yarıda 83'te Tisserand ikinci sarıdan atıldı.

DERBİNİN KAZANANI FENERBAHÇE OLDU!

10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

KIRMIZI KARTLA OYUN DEĞİŞTİ

Dengede giden maç, Tisserand'ın atılmasıyla adeta coştu. Galatasaray peş peşe pozisyonlar yakaladı ama değerlendiremedi. 84'te Diagne'nin attığı gol VAR'a takıldı. Faul yaptığı tespit edildi. 90+4'te kontra atakta Crespo'nun şık golü 3 puan getirdi.

HASRET BİTTİ

17 Ekim'de Trabzonspor'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, o tarihten bu yana galibiyet yüzü görememişti. Fenerbahçe'nin kötü serisi Galatasaray'ın stadında son buldu.

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

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