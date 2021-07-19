Mesut Özil'in balmumu heykeli Türkiye'ye geldi
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Mesut Özil'in balmumu heykeli Türkiye'ye geldi

Mesut Özil'in balmumu heykeli Türkiye'ye geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil'in balmumundan yapılmış heykeli Almanya'nın Başkenti Berlin'den İstanbul'a getirildi.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil'in balmumundan yapılmış heykeli Almanya'nın Başkenti Berlin'den İstanbul'a getirildi.

Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerin balmumu heykelinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek heykel bugün fotoğraf çekimi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne getirildi. 19.07'de ziyarete açılacak heykelini ziyaret eden Mesut Özil balmumu heykeliyle fotoğraf çektirdi.

Burada açıklamada bulunan Mesut Özil, "Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi, İlk Almanya'da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Çok mutlu oldum Türkiye'de olmasından" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in balmumu heykeli 19.07 tarihinden itibaren Madam Tussauds İstanbul'da ziyarete açılacak. Mesut Özil'in heykeli de İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyerken bir çok ziyaretçi tarafından gelen yoğun taleplerden sonra hazırlanarak, 6 ay içerisinde tamamlandı ve müzede yerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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