Mesut Özil'in balmumu heykeli Türkiye'ye geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesut Özil'in balmumu heykeli Türkiye'ye geldi

Mesut Özil'in balmumu heykeli Türkiye'ye geldi
İhlas Haber Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil'in balmumundan yapılmış heykeli Almanya'nın Başkenti Berlin'den İstanbul'a getirildi.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil'in balmumundan yapılmış heykeli Almanya'nın Başkenti Berlin'den İstanbul'a getirildi.

Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerin balmumu heykelinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek heykel bugün fotoğraf çekimi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne getirildi. 19.07'de ziyarete açılacak heykelini ziyaret eden Mesut Özil balmumu heykeliyle fotoğraf çektirdi.

Burada açıklamada bulunan Mesut Özil, "Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi, İlk Almanya'da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Çok mutlu oldum Türkiye'de olmasından" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in balmumu heykeli 19.07 tarihinden itibaren Madam Tussauds İstanbul'da ziyarete açılacak. Mesut Özil'in heykeli de İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyerken bir çok ziyaretçi tarafından gelen yoğun taleplerden sonra hazırlanarak, 6 ay içerisinde tamamlandı ve müzede yerini aldı. - İSTANBUL

Mesut Özil'in balmumu heykeli Türkiye'ye geldi
Mesut Özil'in balmumu heykeli Türkiye'ye geldi
Mesut Özil'in balmumu heykeli Türkiye'ye geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Doğan

UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı
UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı
UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimlerinin İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimlerinin İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
Real Başkanı Perez'in ses kaydında çarpıcı Mesut Özil detayı: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
Real Başkanı Perez'in ses kaydında çarpıcı Mesut Özil detayı: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Emre Altuğ Acun Ilıcalı Kadir Doğulu
Spor Aytaç Kara Gökhan Gönül Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mesut Özil'in balmumu heykeli Türkiye'ye geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.07.2021 15:30:01. #1.13#

title