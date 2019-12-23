Mesut Özil'in ardından Uygur Türklerine bir destek mesajı da Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan
Yeni Zelandalı dünyaca ünlü ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, sosyal medya hesabından Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine sert tepki gösterdi
23.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:05
Yeni Zelandalı dünyaca ünlü ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, sosyal medya hesabından Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine sert tepki gösterdi.
Din değiştirip 2009'da Müslüman olan Williams, Twitter'dan "Uygurlar" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ekonomik menfaatleri insanlığa tercih ettiğimiz üzücü zamanlar." ifadesine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com