Mesut Özil'in ardından Uygur Türklerine bir destek mesajı da Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan
Haberler » Dünya » Mesut Özil'in ardından Uygur Türklerine bir destek mesajı da Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan - Haberler

Mesut Özil'in ardından Uygur Türklerine bir destek mesajı da Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan

Yeni Zelandalı dünyaca ünlü ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, sosyal medya hesabından Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine sert tepki gösterdi

23.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:05
Mesut Özil'in ardından Uygur Türklerine bir destek mesajı da Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan

Yeni Zelandalı dünyaca ünlü ragbi oyuncusu Sonny Bill , sosyal medya hesabından Çin'in Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine sert tepki gösterdi.


Din değiştirip 2009'da Müslüman olan Williams, Twitter'dan "Uygurlar" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ekonomik menfaatleri insanlığa tercih ettiğimiz üzücü zamanlar." ifadesine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler