Mesut Özil'in 3D Genie'si dijital dünyada rekor satış fiyatına ulaştı! 3D Genie Nedir?
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Mesut Özil'in 3D Genie'si dijital dünyada rekor satış fiyatına ulaştı! 3D Genie Nedir?

17.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:31
Mesut Özil'in 3D Genie'si dijital dünyada rekor satış fiyatına ulaştı! 3D Genie Nedir?

Fenerbahçe yeni transfer Mesut Özil'i, devre arasında Arsenal'den kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz günlerde çevrimiçi satın alınabilecek olan ürünlerle kendi 3D Genie'sini Instagram paylaşımıyla tanıtan yıldız futbolcu, bu alanda 3D Genie'ye sahip olan ilk sporcu olmakla kalmadı ve satışa çıktığı ilk 10 dakikada 500bin dolarlık satış gerçekleşti.

Yeşil sahaların yıldız futbolcusu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 3D Genie'sini tanıtmıştı. Bu paylaşımın ilk 10 dakikasında 500bin Dolar'lık ürün satışı gerçekleşti. Oluşturulan karakter gerçeği ne kadar çok yansıtıyorsa dijital ürün o kadar çok satış yapıyor.

Karakterin yapım açamasında ABD Merkezli Genies şirketi ile ortalık kuruldu. Satışı ise Nifty Gateway'de gerçekleşiyor. Bu eşsiz serinin gelirlerinin bir kısmı da BigShow adlı yardım kuruluşuna gidecek.

Mesut Özil'in 3D Genie'si dijital dünyada rekor satış fiyatına ulaştı! 3D Genie Nedir?

3D GENIE NEDİR?

3D Genie, bilgisayar programları kullanarak üç boyutlu sanal ortamda gerçeğe uygun karakterlerin modellenmesine denir. Karakter modelleme ile gerçekte var olan karakterlerin modellemesi yapılabildiği gibi, gerçekte olmayan hayali üç boyutlu karakterlerin modellemesi de yapılabilir.

Animasyonu oluşturulan karakterlerin; yüz ifadeleri ve hareketleri resmedilir. Modelleme yapılacağı sıradagerçek karakterlerin anatomik özelliklerini taşıması istenir. Böylece karakter izleyiciye daha göze hoş ve gerçekçi görünecektir.

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