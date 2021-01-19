Mesut Özil ilk maçına ne zaman çıkacak? Demir Grup Sivasspor maçında forma giyecek mi?

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kadrosuna katmasının ardından taraftarlar Mesut Özil ilk maçına ne zaman çıkacak merak etti. Peki, Mesut Özil Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda yer alacak mı? Mesut Özil ilk maçına ne zaman çıkacak? Mesut Özil sözleşme imzaladı mı? Mesut Özil'in Fenerbahçede oynayacağı ilk maçı ne zaman hangi gün?

Mesut Özil transferinin akabinde taraftarlar ilk maça ne zaman çıkacak araştırmaya başladı. Peki Mesut Özil Fenerbahçe'deki ilk maçına ne zaman, hangi gün çıkacak? Sivasspor-Fenerbahçe maçında forma giyecek mi?

MESUT ÖZİL SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Mesut Özil, Fenerbahçe ile hafta içinde sözleşme imzalayacak. Mesut Özil'in 6 gün kadar karantinada kalacağı için Sivasspor maçına çıkamayacak.

MESUT ÖZİL İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Mesut Özil 21 Ocak'ta yapılacak olan Sivasspor-Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Henüz yeni transfer olduğu için bu hafta içinde sözleşme imzalayacak. Ayrıca yapılan açıklamaya göre Mesut Özil 6 gün karantinada kalacağından dolayı Sivasspor maçında olmayacak. Bir sonraki haftaki maçlarda forma giyeceği tahmin ediliyor.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç 21 Ocak Perşembe günü saat 19:00 'da başlayacaktır.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMLERİ KİM?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK PAKKAN(Dördüncü Hakem)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

CEMİL KAYHAN(Temsilci)

MUKADDER KARDİYEN(Temsilci)

UFUK ILGAZ(Temsilci)