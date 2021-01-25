Mesut Özil ilk antrenmanına çıktı! Fenerbahçe'de ilk maçına ne zaman çıkacak? Mesut Özil ilk antrenmanını nerede yaptı?

Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Vatandaşlar tarafından merak edilen antrenman görüntüleri Youtube resmi kanalında yayınlandı. Peki Mesut Özil ilk antrenmanına nerede çıktı? Fenerbahçe'de ilk maçına ne zaman çıkacak?

Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil, sağlık kontrolleri sonrasında ilk idmanına çıktı. Antrenman öncesi kısa bir açıklama yapan ve çok mutlu olduğunu belirten Özil, sarı-lacivertlilerde 67 numarayı giyecek.

MESUT ÖZİL İLK ANTRENMANINA ÇIKTI!

Antrenman sahasına gelirken açıklamalarda bulunan Özil, "Rüyam gerçek oldu. İlk defa takımla sahada antrenman yapacağım. Hayırlı olsun. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak hayalimdi. Gerçek oldu. Çok uğraştık. Allah nasip etti. Artık buradayım. İnşallah başarılı bir sezon diliyorum. Bol şans" dedi.

Sahaya geldiğinde takım arkadaşları tarafından alkışlanan Mesut Özil, takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı. 32 yaşındaki oyuncunun konuşmasının ardından teknik direktör Erol Bulut da kısa bir açıklamada bulundu.

Takımdan başarılı oyuncuya yardım etmesini isteyen Bulut, "Hakkında bir şey söylemeye gerek yok, benden daha iyi biliyorsunuz. Aramıza hoş geldin, hayırlı uğurlu olsun. Ona yardımcı olmaya çalışın. O da size sahada yardımcı olacak. İyi bir birliktelik olacak. Ailemize hoş geldin" şeklinde konuştu.

MESUT ÖZİL İLK ANTRENMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

MESUT ÖZİL FORMA NUMARASI KAÇ?

Konuşmanın ardından Özil takımla beraber çalışmalara katıldı. Bu arada Mesut Özil, 67 numaralı antrenman ürünleri giydi. Tecrübeli oyuncunun resmi maçlarda da 67 numarayı giyeceği belirtildi.

MESUT ÖZİL İLK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil koronavirüs kuralları gereği eşi ve çocuğuyla birlikte karantinaya girmişti. Mesut Özil'in karantina süresi dolduğu açıklandı. Fenerbahçe ile ilk maçına ne zaman çıkacağı henüz netleşmeyen oyuncunun en kısa zamanda takımla birlikte sahada olması bekleniyor.