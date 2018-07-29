Mesut Özil İçin "İngiltere'deki Multimilyoner" Demişti Ama...

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'da yükselmekte olan ırkçılığa karşı uyardı. Alman Bild Gazetesi'ne konuşan Maas, "Irkçılığın yeniden hortladığı izlenimleri Almanya'nın itibarına zarar veriyor. Biz, göçmen kökenlilerin kendini tehdit altında hissetmesine izin veremeyiz. Biz, kararlıca çeşitlilik ve hoşgörüden yana tavır almalıyız. Ancak tartışmalar maalesef göçmenlerin bizde acı düşmanlıklara maruz kaldığını gösteriyor. Yabancı ve Yahudi düşmanı saldırılar üzücü biçimde arttı. Bu, ülkemiz adına utanç verici bir durum" diye konuştu.

ESKİ BAŞBAKANI KIZDIRMIŞTI

Mesut Özil'in Alman milli takımını bırakmasının göç üzerine tartışmaları tetiklediğine işaret eden Bakan Maas, daha önce Özil hakkında yaptığı açıklamayla eleştirilere hedef olmuştu. Maas, Özil'in ırkçılık nedeniyle Alman milli takımını bıraktığını açıklamasıyla ilgili, "İngiltere'de yaşayan ve çalışan bir multimilyonerin Almanya'nın uyum yeteneği üzerine bilgi verebileceğini sanmıyorum" demişti. Kendisi gibi Sosyal Demokrat olan eski Başbakan Gerhard Schröder, bu açıklamayı 'basit ve dayanılmaz' olarak eleştirmişti.