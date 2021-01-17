Mesut Özil'i İstanbul'a getirecek uçak havalandı

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı. TSİ 20.30'da İngiltere'nin başkenti Londra'da olması planlanan TC-RMK kuyruk tescilli uçağın Mesut Özil ve ailesini 00.15'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ