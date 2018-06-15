Mesut Özil: Hayalim Finalde İngiltere ile Karşılaşmak

Almanya Milli Takımı forması giyen Türk asıllı Mesut Özil, Dünya Kupası'nda amaçlarının 2014'te olduğu gibi bir kez daha şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.

"BİZİ EN ÇOK ZORLAYACAK TAKIMLARDAN BİRİ İNGİLTERE"

Evening Standard'a konuşan yıldız futbolcu, finalde İngiltere ile karşılaşmayı hayal ettiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

Hayalim İngiltere ile finalde karşılaşmak ve uzatmalara ihtiyaç duymadan onları yenerek şampiyon olmak. Turnuvada bizi en çok zorlayacak takımlardan biri İngiltere.