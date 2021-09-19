Mesut Özil, 26 Eylül'de Almanya'da yapılacak olan seçimlerde oy vereceği partiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Fenerbahçe'nin yıldızı Almanya Federal seçimlerinde oy vereceği partiyi açıklamasının ardından sosyal medya ve Alman medyasında gündeme oturdu. Bu bağlamda en çok merak edilen sorular " Mesut Özil hangi partiye oy verecek? Mesut Özil oy vereceği partiyi sosyal medya hesabından duyurdu!" araştırılırken, detaylar haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MESUT ÖZİL HANGİ PARTİYE OY VERECEK?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından barış aktivisti Jürgen Todenhöfer tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini söyledi.

FOTOĞRAF YAYINLADI

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Almanya'nın en cesur politikacısı dediği Todenhöfe ile buluşması sonrasında Twitter'da birlikte bir fotoğraflarını yayınladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"BEN DE ONUN ARKASINDAYIM"

Üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında duran Alman politikacıya desteğini, "Almanya'nın en cesur politikacısıyla görüşmem Todenhöfer. Üç yıl önce Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirirken o benim arkamdaydı ve şimdi ben onun arkasındayım. 26 Eylül'de Team Todenhöfer'i seçeceğim. Sana başarılar diliyorum" sözleriyle gösterdi.

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