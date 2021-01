Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imzayı attı

Ali Koç: Fenerbahçe'nin büyüklüğü ile transfer gerçekleşti

"Bugün balayı bitiyor, artık gerçek iş başlıyor"

"Aramıza hoş geldin, yolun açık olsun""Son 10 yılına dünya futboluna damga vurmuş bir futbolcuyu bugünün şartlarında buraya getirmek her kulübün yapacağı bir iş değil" Emre Belözoğlu: Mesut hepimiz için güzel bir rüyaydı"Şu anki orta saha üçlüsü daha önde" Mesut Özil: Fenerbahçe için bir rüya, benim için de hayaldi"Pelkas'ı çok beğeniyorum""Elimden geleni yapacağım""Çocukluğumdan beri her zaman hayal ettiğim bir kulüpteyim""Bundesliga'ya dönme ihtimalim yok""Top gelmeden önce ne aksiyonlar yapmam gerektiğini düşünürdüm, şu an sahada da aynı şekilde""Burak Yılmaz, inşallah sahada kendisini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder""Alex ve Emre Belözoğlu ile oynamak isterdim""Alman Milli Takımı'nda asla oynamam""Arda Turan çok iyi ve yetenekli bir oyuncu"

Fenerbahçe'nin 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı Mesut Özil, kendisi için düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladı.Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Başkan Ali Koç'un da katıldığı törende yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sportif direktör Emre Belözoğlu, Mesut Özil'in ailesi, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, çok sayıda davetli, 150'ye yakın ulusal ve uluslararası kuruluştan basın mensubu ile online olarak taraftarlar yer aldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Ali Koç, Mesut Özil hikayesinin başlama tarihi olarak evlilik tarihi olan 7 Haziran 2019'u baz aldıklarını ifade ederek, "O gün dünya evine girdiler. Büyük aşklarını evlilikle taçlandırdılar. Acun Ilıcalı o zaman bir tweet attı; "inşallah vatan hasreti sona erer" diye. Binlerce taraftarın fitilini ateşledi. 20 Haziran 2019'da yaptığımız kampanya yayınında ise kıvılcım büyüdü. Bu hikayenin pek çok kahramanı emek sarffedenleri oldu ama tüm bunların ötesinde Acun Ilıcalı'nın maddi ve manevi desteği oldu. Kendisi aramızda değil ama teşekkür ediyorum. Bir yaz günü Acun ile oturduk konuşuyoruz. 'Mesut'un sözleşmesi Ocak ayından itibaren bitiyor. Ocak ayından itibaren imzalayabilir' dedi. 'Nasıl kazandıralım' dedim. Acun dedi ki; 'Mesut sadece bir futbolcu değil, ticari potansiyel de var.' Gelecekse keşke Ocak ayında gelse' dedim. Acun, 'ben birkaç ay sonra dijital bir yatırıma çıkacağım' dedi. 'Tamam konuşuruz' dedik. 1-2 ay sonra işler tamamen somutlaşmaya başladı. Bu fikir cimnastiğinden gerçeğe dönüşmeye başladı. Kasım ayında Erkut ile görüştük. Bu konuşmanın devamında transferin olacağına daha fazla inandım. Erkut dedi ki; 'Mesut bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyorum dedi. Bunu da 35-36 yaşında istemiyor. Finansal konular öncelikli değil kısa zamanda görüşmemiz lazım' dedi. 8 Aralık'ta Samandıra'da bir röportajım olmuştu bu soru soruldu. 'Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse çok güzel bir rüya olur' demiştim. 8 Aralık'ta Samandıra'dan havalimanına geçerek Londra'ya gittik. Hatta yöneticiler, Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı ayrı ayrı zamanlarda yola çıktık ki bilinmesin istedik. Arsen Wenger ile görüşmemizde Mesut'u sordum, nasıl durumu diye. Bize gelir tepeden bakar mı diye.. Arsen Wenger'den o kadar olumlu geri bildirimler aldım ki teşekkür ediyorum kendisine. Telefonla Erol Bulut ile de görüştürdük. Londra'nın dışında bir arkadaşımızın evinde Mesut ile tanıştık. Ben, Selahattin Baki, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı oturup konuştuk. Bir şey dikkatimi çekti. Konuşmamız sırasında Mesut çocukluğundan beri gönlündeki takımda oynama hayallerinden bahsetti ve maddi konuları sorun etmeyeceğini dile getirdi. Londra dönüşü kendi yerlerimizde detayları görüşmelere başladık. Transferin gerçekleşmesi için Arsenal ile Mesut arasındaki süreçler tamamlandı. Bugün de karşınızdayız. Ne kadar gerçekleşmesi bir rüya olan transfer olsa da Fenerbahçe gerçekleştirdi. Fenerbahçe lehine bir çok şey sıralandı. İnanın bizden daha iyi teklifler vardı kendisine. Tüm bu şartlar, zamanlama ile Fenerbahçe'nin büyüklüğü ile transfer gerçekleşti" dedi. "BUGÜN BALAYI BİTİYOR, ARTIK GERÇEK İŞ BAŞLIYOR" Mesut'un kariyeri ile dünyaya mal olmuş biri olduğunu ifade eden Ali Koç, "Son 10 yılda dünyaya damga vuran futbolculardan biri. Takım arkadaşları ve hocası ile bu camianın hedefleri için ter dökecek. Bugün balayı bitiyor artık gerçek iş başlıyor. Futbolun takım oyunu olduğunu bilen bir karakter. Bu bilinçle arkadaşlarına da uyum sağlayacağını biliyorum. Futbolun kendisine kazandırdığı üne ve maddi imkanlara her zaman şükür etti. Bunlara şükür ederken insanlığa yararlı olmak için de kullandı. ve neticesinde futbolcu ve hayır severliği Mesut'u küresel bir markaya dönüştürdü. Mesut'un en sevdiğim özelliklerinden biri de çocuklarla olan iletişimi. Bu özelliğinin de yeni nesillerin Fenerbahçeli olmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Fenerbahçe camiasının buraya olan bağlılığını bilmeyenler 'gelemez' dedi. Biz rüyanın gerçekleşeceğini biliyorduk. Sabırla, inatla, akıllıca, gaza gelmeden, gaza getirmeden adım adım çalıştık, uğraştık ve bugünleri yaşıyoruz. Biz hafta sonu "Mesut Ol" diyerek taraftarlardan destek istedik. Mesut transferi için kampanya başlatmadık, var olan kampanyanın adını 4 günlüğüne değiştirdik. Çağrımıza büyük destek veren taraftarlara teşekkürlerimi sunuyorum. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi ile mutlu olan taraftarlarımızın destekleri bizleri her zaman mutlu edecektir' diye konuştu. "ARAMIZA HOŞ GELDİN, YOLUN AÇIK OLSUN" Ali Koç, Fenerbahçe'de zaferlerin büyüklüğünün mücadele ile ölçüldüğünü belirterek, "Hem sahada hem de saha dışında. Mesut bu yolda yürümeye yeni başlıyor takımın bir parçası olarak zaferlerin bir parçası olacaktır. Kendisi Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu ülkemiz için ne demek olduğunu bu arma ve çubuklu forma için savaşan futbolcularımızın taraftarlar tarafından sevilip el üstünde tutulduğunu biliyor. Aramıza hoş geldin yolun açık sansın bol olsun" şeklinde konuştu. "SON 10 YILINA DÜNYA FUTBOLUNA DAMGA VURMUŞ BİR FUTBOLCUYU BUGÜNÜN ŞARTLARINDA BURAYA GETİRMEK HER KULÜBÜN YAPACAĞI BİR İŞ DEĞİL" Çok iyi bir futbolcu transfer ettiklerini söyleyen Koç, "Ama onunla beraber Fenerbahçe'nin eski günlerde olduğu gibi tekrar büyük yıldızları getirme potansiyeli olduğunu göstermesi başka kapıları açacaktır. O dönemlerden bu döneme futbol sektörü çok değişti. Biz Fransa'nın, İspanya'nın gol kralını getirdik. Bugün aynı şeyi yapsak tüm Türk kulüplerini bir araya getir yapamazsınız. Dolayısıyla bunu geçmiş yıllardaki gibi olabileceğini sanmıyorum. Biz kendi yıldızlarımızı üretmeliyiz. Bu da sabır ve inançla altyapılara yatırım ile geçiyor. Son 10 yılına dünya futboluna damga vurmuş bir futbolcuyu bugünün şartlarında buraya getirmek her kulübün yapacağı bir iş değil" ifadelerini kullandı.EMRE BELÖZOĞLU: MESUT HEPİMİZ İÇİN GÜZEL BİR RÜYAYDI Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ise, Mesut Özil bugün resmen sarı-lacivertli kulüpte olduğunu ifade ederek, "Mesut'a, renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hoş geldin diyorum. Bu tarihte çok büyük transferler oldu. Mesut hepimiz için güzel bir rüyaydı ve Mesut'un hayaliydi. Bu noktaya transfer sürecinde bizlerinde katkısı olduysa ne oldu bize. Mesut insani değerleri, mütevazi duruşu, samimice ülkesine bağlılığıyla tüm gençlere örnek olan kişi. Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli. Şanlı formamızın altında nice maçlara çıkacak inşallah. Gerçekten bizim çok iyi bir takımımız var. Mesut ile beraber çok da güçlenecek. Kupaları beraber kaldıracağız inşallah" dedi. "ŞU AN Kİ ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ DAHA ÖNDE" "2010-2011 döneminde Emre Belözoğlu, Baroni ve Alex orta sahası mı? yoksa şu anda bulunan Ozan Tufan, Gustavo ve Mesut Özil orta sahası mı daha iyi?" şeklinde gelen soruya cevap veren Belözoğlu, "Mesut benden daha zeki oyuncu ama ben de fena değildim. Alex Fenerbahçe tarihinin görmüş olduğu en büyük oyuncu. Onu çok başka yere koymam gerekiyor. Ama samimice söyleyeyim. Çok pozitif duygularla ben bu göreve soyundum. Fenerbahçelileri mutlu etmek için uyanıyoruz. Ben şu an ki üçlüyü daha önde görüyorum" şeklinde konuştu. MESUT ÖZİL: FENERBAHÇE İÇİN BİR RÜYA, BENİM İÇİN DE HAYALDİ Mesut Özil 'in açıklamasında önce hazırlanan video gösterimi yapıldı. Memleketinden görüntüler ve hemşerileri ile yapılan röportajların yer aldığı videoda Mesut Özil'in yapımını üstelendiği spor salonundan kesitler yer aldı. Mesut Özil yaptığı açıklamada, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Başkanımızın dediği gibi Fenerbahçe için bir rüyaydı, benim için de hayaldi. İki taraf için de bir bağlantı olacak artık. Sahada yeteneğim ile takıma faydam olacak. Başarılı bir sezon geçiririz. Fenerbahçe her sezon ligi kazanmak için oynuyor. En kısa zamanda bunu yapıp bu sene şampiyonluğu da kazanacağız" dedi.Mesut Özil, kendisini Fenerbahçeli kimin yaptığının sorulması üzerine de, "Beni Fenerbahçeli yapan da kendimim aslında. Maçları seyrederken birisi Galatasaraylı, birisi Beşiktaşlı oluyordu ben Fenerbahçeli oluyordum, öyle de kalacak" diye konuştu. "PELKAS'I ÇOK BEĞENİYORUM"Mesut Özil, sarı-lacivertli takımda Pelkas'ı çok beğendiğini ifade ederek, "Aynı pozisyonda oynadığım için çok yetenekli bir oyuncu. Onun için Pelkas diyorum" şeklinde konuştu. "ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM" Bir futbolcunun üzerinde her zaman baskı olduğunu kaydeden Mesut Özil, "Son dönemlerimde büyük kulüplerde oynadım, Fenerbahçe'de de baskı olacaktır. Sahada elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe benim için büyük ve çok değer verdiğim bir kulüp, elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. "ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HER ZAMAN HAYAL ETTİĞİM BİR KULÜPTEYİM" Mesut Özil, sarı-lacivertli forma ile sahaya çıkacak olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek şunları dile getirdi: "Sabırsızlıkla bekliyorum. Takım arkadaşlarımla antrenman yapıp sahada yer alacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum. Çocukluğumdan beri her zaman hayal ettiğim bir kulüpteyim iki taraf için de hayırlı olsun." "BUNDESLİGA'YA DÖNME İHTİMALİM YOK" Mesut Özil, Bundesliga'ya dönme ihtimalinin olup olmamasının sorulması üzerine ise, "Hayır, yok" diye yanıt verirken, keşke ve iyi ki dedikleri için ise, "Keşke daha erken olsaydı, iyi ki şimdi olmuş" dedi. "TOP GELMEDEN ÖNCE NE AKSİYONLAR YAPMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜRDÜM, ŞU AN SAHADA DA AYNI ŞEKİLDE" Çocukluğunda arkadaşları ve ağabeyleri ile futbol oynadığını ifade eden Mesut Özil, "Top gelmeden önce ne aksiyonlar yapmam gerektiğini düşünürdüm, şu an sahada da aynı şekilde. Düşünmekle gerçekleşiyor benim sahadaki zamanım" diye konuştu. "BURAK YILMAZ, İNŞALLAH SAHADA KENDİSİNİ VE TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDER" Mesut Özil, kendisi ile alakalı konuşan Burak Yılmaz hakkında da şunları dile getirdi: "Burak kardeşime başarılar diliyorum, inşallah sahada kendisini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder.""ALEX VE EMRE BELÖZOĞLU İLE OYNAMAK İSTERDİM"Mesut Özil, Fenerbahçe'de en çok Alex ve Emre Belözoğlu ile oynamak istediğini belirtti. Özil, Almanya Milli Takımı'na asla dönmeyeceğini sözlerine eklerken, daha önce İspanya'da karşılıklı oynadıkları Arda Turan ile ilgili olarak, "Arda Turan çok iyi ve çok yetenekli bir kardeşimiz. İspanya'da karşılıklı oynadık, burada da aynı şekilde olacak. Ona da başarılar diliyorum" dedi.

İmza töreninin ardından ise 2019 yılında Mesut Özil'e bir mektup yazan Yağız ve Kuzey kardeşler sahneye çıktı. Yazdıkları mektubu Ali Koç ile Mesut Özil'e hediye eden kardeşlerin yanlarında getirdikleri formaları ise Koç ile Özil imzaladı.

