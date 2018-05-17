Mesut Özil, Fenerbahçe Formasıyla Poz Verdi
Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, bir taraftarın ricası üzerine Fenerbahçe formasıyla birlikte poz verdi.
Son dönemde Alman Futbol Federasyonu'nun kendisine hedef alması ile gündeme gelen Mesut Özil'in bir taraftarla verdiği poz sosyal medyada ayrı bür gündem yarattı.
TARAFTARI KIRMADI
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, Fenerbahçeli bir taraftarın isteğini geri çevirmeyerek formayla poz verdi.
Fenerbahçe'nin 12 Numara adlı taraftar hesabından atılan fotoğrafın altına dakikalar içinde birçoık yorum ve beğeni geldi.
YORUMLAR (7)
-
Oooh desene 8 sene sonra Fenevde oynayacak...Aykut Formayı verirseCevap Yaz Yayından Kaldır
-
mesut özil yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Ne hikmetse yaşlanınca Türkiye değerleniyor bu züppeler içinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
38 yaşına gelince bu formayı giyme ihtimali varCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
-
Kari sandim ya leCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır