Mesut Özil, Fenerbahçe Formasıyla Poz Verdi

Son dönemde Alman Futbol Federasyonu'nun kendisine hedef alması ile gündeme gelen Mesut Özil'in bir taraftarla verdiği poz sosyal medyada ayrı bür gündem yarattı.

TARAFTARI KIRMADI

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, Fenerbahçeli bir taraftarın isteğini geri çevirmeyerek formayla poz verdi.

Fenerbahçe'nin 12 Numara adlı taraftar hesabından atılan fotoğrafın altına dakikalar içinde birçoık yorum ve beğeni geldi.