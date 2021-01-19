Son dakika... Mesut Özil'den Londra'ya veda videosu Açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil, yayımlanan video ile Londra'ya veda etti.

Sarı-lacivertli kulübün Youtube hesabından yayımlanan videoda Mesut Özil, "Ben Fenerbahçeliydim. Şansım olursa bu takımda oynamak istiyorum dedim her zaman. Kısmet oldu. O formayı giyeceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Schalke'den Bremen'e, daha sonra da Real Madrid'e transfer olduğunu hatırlatan Mesut, şunları kaydetti:

"Arsenal'e geldiğimde taraftar takımını inanılmaz destekliyordu. Değişik ülkelerde, kültürlerde futbol oynadım. Hayatımda ilk defa taraftarın bana şarkı yaptığını gördüm ve çok mutlu oldum. Sahaya çıkarken bunu söylediklerinde inanılmaz bir duygu yaşadım. Çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmaz bir şey. Fenerbahçe'ye, evime dönmek için sabırsızlanıyorum. Çok hazırım ve mutluyum. İnşallah güzel şeyler başaracağız takım olarak. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şey. O formayı giymek gurur verici benim için. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük camiası olduğu belli. Böyle taraftarımızın olması gurur verici bir şey. Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi seviyorum. Hep Fenerbahçeliydim, sadece çocukken değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever