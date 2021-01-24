Mesut Özil, Fenerbahçe'deki ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe Kulübü ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil, Sarı-lacivertli takımla ilk çalışmasını yaptı.

Fenerbahçe Kulübü ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil, Sarı-lacivertli takımla ilk çalışmasını yaptı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mesut Özil'in de yer aldığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 18.00'de başlayan idmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman 5'e 2 top kapma çalışmaları ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarını bu idmanla tamamlarken, bugün anlaşma sağlandığı açıklanan ve sağlık kontrolünden geçen Mesut Özil, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

İdmanı Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş, İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile Selçuk Şahin de takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN